İslam Memiş'in altın uyarısı! Yeni zirveyi açıkladı.. Duyan kulaklarına inanamadı

2022 yılında altın piyasaları oldukça hareketliydi. 2023 yılında altın piyasalarında yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gündem olacak yeni tahmin. Altın piyasasını neler bekliyor?

İslam Memiş'in son açıklamaları yine ses getirecek türden oldu. Zaman zaman youtube kanalından zaman zamanda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İslam Memiş yine ezberleri alt üst etti.

İslam Memiş'in altın piyasalarıyla ilgili yaptığı değerlendirme şu şekilde oldu;

Dolar TL kuru 18.83-84 lira aralığında serbest piyasalarda. Bant aralığı var. Euro TL kuru yüksek. 19.98-20.02 lira seviyesinde. 20 üzerinde bir kur var.



Dolarda beklentisi olanlar var, evet, 2023’te yeni zirveler bekliyor olacağım. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra dolarda 24-25 lira seviyesi gündemde olabilir ancak getiri bakımından gram altın gibi gram gümüş gibi getirisi olacağını zannetmiyorum.

2023 yılının tamamı çok belirsiz olacağından dolayı, kaos yılı olacağından dolayı yine riskleri bölmekte fayda var. Sepet kültürünü 2023’te devam ettiriyoruz. Çok karmaşık bir yıl olacak. Çünkü çok belirsiz. Burada kısa vadede alım satım yapmak isteyenler maalesef batacak. Bunda yapacak bir şey yok.

ÖNEMLİ UYARI

Öte yandan İslam Memiş yaptığı açıklamaların yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek takipçilerini bu konuda da bilgilendirdi.