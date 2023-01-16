Onlara güvenirken dikkat edin.. Doğuştan yalan ustası olan 3 burç

Bazı burç insanları asla yalan söylemezler. Bazı burç insanları ise yalan söyleme konusunda ustadır. İşte en yalancı 3 burç insanı

Yalan en büyük kötülüklerden biridir. Hem dinde yeri yoktur hem insan ilişkilerinde. Çevremizde yalan söyleyen insanlar olduğu zaman rahatsızlık duyarız.

Onlara güvenmemek gerekiyor. Akşam gazetesinde yayınlanan bir içerikte yalan söyleme ustası burçlarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

İşte doğuştan yalan söylemeye yatkın burçlar...

İKİZLER: Boş vaatleri vermekten çok hoşlanan İkizler burcu hafiften yalancı. İnsanlar onların sözlerini çok ciddiye almamalı. Akıllarına geldikleri gibi konuşurlar.

KOVA: Duygusal Kovaların bir dediği diğerini tutmaz. Bu da onları otomatik olarak yalancı yapar. Duyguları söz konusu olduğunda denge ve tutarlılık kalmaz.

BALIK: Histerik ve sözlerine güvenmemeniz gereken Balıklarla yaşamak zordur. Dünyayı kendi etraflarında döndürürler. İşin aslı ise asla onların yorumladığı gibi değildir.

Bu burçlara sırlarınızı verirken dikkatli olun. Bu burçlar yalan söyleme ustası oldukları için her an sizleri zor durumda bırakabilecek söylemler içerisinde de olabilirler. Ayrıca sinsilikte de bu burçların üzerine yoktur. Yapılan çok sayıda araştırmada yalan söylemeyi hiç beceremeyen burç insanlarının ise 'Oğlak, Başak ve Aslan' burcundan çıktıkları görülmüştür.