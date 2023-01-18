Canan Karatay ezber bozdu; Suyu böyle içmemek gerekiyormuş

Canan Karatay yine ezber bozacak açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Karatay bu kez su içmeyle ilgili uyarılarda bulundu.

Yaptığı açıklamalarla gündemi alt üst eden Canan Karatay bu kez su içmeyle ilgili uyarılarda bulundu. Karatay'a göre suyu saf değil tuzlu içmek gerekiyormuş.

Canan Karatay bunun nedenini de açıkladı.

Karatay şu dikkat çeken açıklamaları yaptı:

“Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için.”

Karatay, şu ifadeleri kullandı:

“İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek”

Canan Karatay'ın açıklamalarına bazı beslenme uzmanları destek verirken bazı beslenme uzmanları da tepki gösterdi.

Karatay ise tepkilere yanıt vermedi.

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