FOX TV dizisi final yapmıştı! Dilan Çiçek Deniz'den yeni anlaşma

FOX TV dizisi final yapmıştı! Dilan Çiçek Deniz'den yeni anlaşma

FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Kusursuz Kiracı' adlı TV dizisi final yapınca ekranlara veda eden Dilan Çiçek Deniz yeni bir anlaşmaya imza attı

FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Kusursuz Kiracı' final yapınca Dilan Çiçek Deniz'de ekranlara bir süredir veda etmişti. Ünlü oyuncunun ne zaman yeni bir projeyle geri dönüş yapacağı merak ediliyordu.

Dilan Çiçek Deniz'in dev bir reklam anlaşmasına imza attığı öğrenildi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizi ve film yapımcılarının yanı sıra reklamcıların da peşinden koştuğu Dilan Çiçek Deniz yeni bir anlaşmaya imza attı. Güzel oyuncu dünyaca ünlü saç bakım markası Clear’in yeni piyasaya çıkaracağı şampuan serisinin yüzü oldu.

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Deniz’in yakında televiyonda dönecek reklam kampanyasının ilk filmi için kamera karşısına geçecek. Güzel oyuncu son olarak Netflix’te seyirciyle buluşan “Kal” adlı sinema filminde Burak Deniz’le başrolü paylaşmıştı.

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