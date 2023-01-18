Apple Kararını Verdi! iPhone’ların Ekranlarını Kendileri Üretecek!

En büyük ekran tedarikçisi Samsung ve Apple, 2024'te yollarını ayırmak istiyor. İşletme, iPhone ve Apple Watch için kendi ekranlarını üretecek.

En büyük ekran tedarikçilerinden biri olan Samsung ve Apple, sürekli olarak bağlarını koparıyor. 2024 yılında piyasaya çıkacak olan ilk Apple Watch Ultra modelinde şirketin kendi ekranlarını kullanması bekleniyor.

Ekran Tedarikçilerine Şok Haber

Samsung ve LG şu anda iPhone, iPad ve Apple Watch için ekranların çoğunu üretiyor. Apple, mobil cihazlarda kendi özel ekranlarını kullanmaya başlarsa, bu iş ortakları büyük zarar görecek. Samsung ve LG'nin yanı sıra Japan Display, BOE Technology, Sharp gibi birçok farklı markanın ekranlarını sunar.

Micro-LED Ekran Kullanılacak

2024'ün sonunda ise en gelişmiş Apple Watch'larla değişim başlayacak. Bir OLED ekran yerine, yaklaşmakta olan Apple Watch'ların küçük bir LED ekrana sahip olması bekleniyor. Apple, her zamanki gibi yeni ekranı başlangıçta akıllı saat modellerinde kullanacak ve en son iPhone'larda iPhone Pro modellerinde muhtemelen mikro LED ekran bulunacak. Apple'ın uzun zamandan beri mikro LED ekrana geçmeyi düşündüğü, ancak yüksek maliyetler ve teknolojik zorluklar nedeniyle projenin ertelendiği bildirildi.

Ekranların seri üretimi için Apple yine de bir kaynağa ihtiyaç duyacak. Ancak işletme, yeni ekran tasarımı ve üretim planlamasının tüm yönlerini şirket içinde ele alacaktır. Geleceğin ekranlarının daha parlak, daha canlı renklere ve belirli bir bakış açısından daha iyi görüşe sahip olacağı söyleniyor ki bunu tahmin etmek kolay. Ayrıca Apple, Qualcomm, hücresel modemler için Broadcam, Bluetooth yongaları ve WiFi yongaları da dahil olmak üzere diğer ortaklarla olan ilişkilerini sonlandırmayı planlıyor. CPU'lara gelince, 2020'den itibaren işletme, Mac'lerde kendi Apple Silicon işlemcilerini kullanacak.

Apple Store Sayısı Artacak

Alınan bilgilere göre, çok sayıda tanınmış şirket fiziksel konumlarını terk ediyor, ancak Apple Hindistan'da oldukça büyük bir Apple Store kurmak istiyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da istihdam reklamları, yakında fiziksel bir mağazanın açılacağını öne sürüyor. Hindistan'ın dört bir yanındaki çeşitli işlerde düzinelerce yeni ilan verildi. Hatta bazı kişilerin işe alındığı ve bunu LinkedIn profillerinde paylaştığı görüldü.