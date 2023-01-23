Bir türlü gelmek bilmemişti. Sonunda WhatsApp o özelliği devreye aldı

Bir türlü gelmek bilmemişti. Sonunda WhatsApp o özelliği devreye aldı

Dünyanın dört bir yanında kullanılan mobil uygulama devi WhatsApp özellikle fotoğraf göndermeyi sevenleri ilgilendiren özelliğini devreye aldı.

WhatsApp hayatımıza girdiği günden bugüne çok sayıda özelliğiyle hayatımızı kolaylaştırdı. Mobil uygulama devi ilk olarak mesajlaşma görevi görüyordu. WhatsApp üzerinden sonrasında fotoğraf ve dosya göndermek mümkün hale geldi.

Günümüzde ise WhatsApp sayesinde hem sesli görüşme yapabiliyoruz hem de görüntülü görüşmeler.

WhatsApp üzerinden fotoğraf göndermek ise en çok kullanılan özelliklerden. Milyonlarca WhatsApp kullanıcısının fotoğraf göndermekle ilgili bir sorunu vardı. Gönderilen fotoğraflar karşı taraftaki kullanıcıya kötü çözünürlükte gidiyordu.

Nihayet WhatsApp yıllardır beklenen yeni özelliğini devreye aldı.

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Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir yeni özelliğini daha duyurdu.

WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflarda kalite sorunu yaşanıyordu. WhatsApp konuya ilişkin yeni bir güncelleme özelliğini yayınladı.

Karşılıklı olarak fotoğraf gönderen kullanıcıları ilgilendiren özelliğe dair ayrıntılar belli olmaya başladı.

WABetaInfo'ya göre artık karşı tarafa kaliteli fotoğraf gönderilebilecek.

WhatsApp, göndereceğiniz fotoğrafın kalitesini seçerek gönderebilme seçeneğini sunarken, konuya ilişkin tüm ayrıntıların önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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