ColorOS 13 Güncellemesi Tam 7 Modele Daha Geldi!

İlk olarak Mayıs ayında duyurulan Android 13, hem güncel hem de beta olarak müşterilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. ColorOS 13, yeni çerçeve kullanılarak oluşturulan arayüzlerden biridir. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde 7 modeli daha yeni bir sürüme güncelleyen OPPO, geçtiğimiz günlerde yeni güncellemeyi alacak modelleri global olarak duyurmuştu.

Google'ın Mayıs ayında duyurduğu Android 13'ün kararlı sürümü artık kullanıcıların erişimine açıldı. Akıllı telefon üreticileri bu durumda yeni sürümü uyumlu telefonlara hızlı bir şekilde dağıtmak için kolları sıvadı. Bu işletmelerden biri olan OPPO da Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini alacak yeni cihazları tanıttı.

Yedi Model ColorOS 13 Güncellemesi Aldı

Oppo, 10 Ocak itibarıyla Android 13 tabanlı ColorOS 13'ün gelişimini ilerletti. Sonunda yedi araç güncellenmiş sürüm için hak kazandı.

Oppo Find X2

Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Oppo Ace 2

Oppo K10 Pro

Oppo K10x

OPPO Find X2 ve Find X2 Pro tarafından Çin dışında iki model tanıtıldı. Öte yandan güncellemenin ilk olarak Endonezya'daki modeller için kullanıldığını ve yakında diğer bölgelerde de kullanıma sunulacağını unutmamak gerekiyor. Aşağıda, küresel olarak kararlı sürümü alacak yeni duyurulan modellerin bir listesi yer almaktadır: