ColorOS 13 Güncellemesi Tam 7 Modele Daha Geldi!
Geçtiğimiz günlerde global olarak ColorOS 13 alacak modelleri açıklayan OPPO, şimdi 7 modelini en yeni sürüme yükseltti.
İlk olarak Mayıs ayında duyurulan Android 13, hem güncel hem de beta olarak müşterilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. ColorOS 13, yeni çerçeve kullanılarak oluşturulan arayüzlerden biridir. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde 7 modeli daha yeni bir sürüme güncelleyen OPPO, geçtiğimiz günlerde yeni güncellemeyi alacak modelleri global olarak duyurmuştu.
Google'ın Mayıs ayında duyurduğu Android 13'ün kararlı sürümü artık kullanıcıların erişimine açıldı. Akıllı telefon üreticileri bu durumda yeni sürümü uyumlu telefonlara hızlı bir şekilde dağıtmak için kolları sıvadı. Bu işletmelerden biri olan OPPO da Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini alacak yeni cihazları tanıttı.
Yedi Model ColorOS 13 Güncellemesi Aldı
Oppo, 10 Ocak itibarıyla Android 13 tabanlı ColorOS 13'ün gelişimini ilerletti. Sonunda yedi araç güncellenmiş sürüm için hak kazandı.
- Oppo Find X2
- Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Oppo Ace 2
- Oppo K10 Pro
- Oppo K10x
OPPO Find X2 ve Find X2 Pro tarafından Çin dışında iki model tanıtıldı. Öte yandan güncellemenin ilk olarak Endonezya'daki modeller için kullanıldığını ve yakında diğer bölgelerde de kullanıma sunulacağını unutmamak gerekiyor. Aşağıda, küresel olarak kararlı sürümü alacak yeni duyurulan modellerin bir listesi yer almaktadır:
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Lite
- Oppo Find X3 Pro
- Oppo Find X3 Neo
- Oppo Find X3 Lite
- Oppo Reno8 Pro
- Oppo Reno8
- Oppo Reno7 Pro 5G
- Oppo Reno7 5G
- Oppo Reno7
- Oppo Reno7 Z 5G
- Oppo Reno6 Pro 5G
- Oppo Reno6 5G
- Oppo Reno6 Z 5G
- Oppo Reno5 Pro 5G
- Oppo Reno5 Pro+ 5G
- Oppo Reno5 5G
- Oppo Reno5Z
- Oppo F21 Pro 5G
- Oppo F21 Pro
- Oppo F19 Pro+ 5G
- Oppo K10 5G
- Oppo K10
- Oppo A96
- Oppo A77 5G
- Oppo A76
- Oppo A74 5G