Duyan telefonuna koşuyor. Whatsapp'tan sevindiren yeni özellik

Duyan telefonuna koşuyor. Whatsapp'tan sevindiren yeni özellik

Whatsapp ses getirecek özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Kullanıcılar son güncellemeyi çok sevdi

Whatsapp peş peşe yenilikleriyle dikkat çekerken çok konuşulacak bir eklentiyle gündemde.

Rakiplerini ezip geçen Whatsapp dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri. Whatsapp uygulamasının bu başarısı çok sayıda kişi tarafından da büyük ilgi görüyor.

Whatsapp'ın son güncellemesini duyanlar ise çok şaşırdı. Çünkü test aşamasındaki bu özellik Whatsapp'ın rakiplerini sıkacak türden bir yenilik.

Yeni Akit'te yer alan haberde; Whatsapp tarafından yapılan son güncellemenin detaylarına yer verildi;

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WhatsApp beta kullanıcıları için yeni özelliklerini duyurdu. Bu özellikler arasında 'rahatsaz etmeyin modu' dikkat çekti. Aramalar tarafı için gelecek bu özellik şu anda test aşamasında olsa da yine de faydalı olacağı düşünülüyor.

Yeni özellik, WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedildi. Hem de bu özellik kullanıcıların severek kullandığı "Rahatsız Etme" ile ilgili! Bu yüzden müjde niteliğinde görülüyor. WhatsApp'ın yeni özelliği bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ve bu özelliğin önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

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WhatsApp için Rahatsız Etmeyin modu etkinleştirildiği zaman aramalar otomatik olarak kapatılacak. Bu sayede kullanıcılar dinlenmek istedikleri ve meşgul oldukları zamanlarda çağrıları görmeyecekler.

2023 YENİLİK YILI OLACAK

Öte yandan WhatsApp uygulamasını kullananlar 2023 yılı içerisinde de çok sayıda yenilikle karşı karşıya kalacaklar.

Rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen WhatsApp peş peşe yeni güncellemeler yayınlayacak.

Kaynak: Yeni Akit

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