Elektrik süpürgesi iyi çekmiyor mu? Bu hileyle onu temizlik canavarına dönüştürün

Elektrik süpürgesi iyi çekmiyor mu? Bu hileyle onu temizlik canavarına dönüştürün

Elektrik süpürgeniz bu temizlik sırrı sayesinde çok daha iyi çekecek ve evinizi daha güzel temizleyebileceksiniz.

Elektrik süpürgeleri bazen kullanılmayacak hale gelebiliyor. Elektrik süpürgenizi çöpe atmadan önce bu bilgileri incelemelisiniz. Günümüzde elektronik aletlerin fiyatları cep yakıyor. Özellikle Türkiye'de son dönemde bir çok elektronik ürünün fiyatı cep yakıyor. Bu durum eski ürünlere olan rağbeti artırıyor. Elektrik süpürgeniz artık eskisi gibi çekmiyorsa mutlaka bunun da bir çözümü vardır. İşte o çözümü şimdi sizlerle paylaşacağız. Öğrendiklerinizden sonra elektrik süpürgeniz canavar gibi olacak ve evinizi çok daha iyi temizleyebileceksiniz!...

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HALKTV.COM.TR'de yer alan bilgilere göre; Yatakların ve koltukların altları herkesin temizlik kabuslarındandır. Bu soruna en etkili çözüm, elektrikli süpürgenin ağzına bir çorap geçirip ulaşılmaz noktaları bu şekilde temizlemek olacaktır. Çorap ya da bir parça kumaş, tozları çekme konusunda mıknatıs işlevi görecektir.

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ELEKTRİK SÜPÜRGENİZLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık değiştirin. Kaliteli torbalar kullanın. Mümkünse gereksiz şeyleri elektrik süpürgenizle çekmeyin. Cam kırıklarını çekmek kolay bir çözüm olsa da çekmeyin. Cam kırıkları zamanla elektrik süpürgenizi yıpratabilir. Elektrik süpürgenizin uzun ömürlü olması için bu sırları mutlaka uygulayın. Elektrik süpürgenizi ıslatmayın. Mümkünse elektrik süpürgenizle ıslak yerleri de çekmeyin. Halı yıkama özelliği olan elektrik süpürgeniz varsa bu uyarılarımız geçerli değildir. Uyarımız eski tip elektrik süpürgesi kullananlar içindir.

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