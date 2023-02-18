Elon Musk, Twitter'ı resmen oyuncağa çevirdi! Yeni bir dönem başlıyor... Herkesi uyarın!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra adeta yeniden inşa edildi. Musk'ın satın alım işlemini tamamlamasının ardından uygulamada her yaptığı yeniliği kullanıcılara ücretli sunması ise dikkatleri çekmeye devam ediyor. Musk'ın Twitter'daki son hamlesi ise yine dikkat çeken ve tartışma yaratacak bir türden oldu.

Shifdelete.Net'ten Yiğit Can Polat'ın haberine göre, Twitter’da para kazanmanın yollarını aramaya başlayan Musk, son hamlesi ile güvenlik anlamında tartışma yaratacak bir girişimde bulundu.

Twitter, 20 Mart tarihinden itibaren SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yönteminin sadece Blue abonelerine yönelik olacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren diğer kullanıcılar önemli bir güvenlik önleminden yoksun olacak.

Sadece Twitter Blue Abonelerine Özel

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanan Twitter aboneleri hesaplarına telefonlarına gelen mesajların ardından giriş yapabiliyorlar. Böylece kişilerin hesapları şifre dışında çok daha güvenli bir yöntem aracılığı ile daha korunmuş oluyor. Twitter ise bu güvenlik yöntemini artık sadece Twitter Blue abonelerine özel kılacak.

Twitter, yaptığı bir açıklamada bu kararı almalarına neden olarak ise telefon numarası tabanlı 2FA uygulamasının siber suçlular tarafından kötüye kullanılmasını gösterdi. Sosyal medya platformu kötü amaçlı kişilerin önüne geçmeye çalışırken birçok hesabı ise tehlikeye attığının farkında değil gibi görünüyor.

Kaynak: halktv.com.tr