Galaxy A24 teknik özellikleri açıklandı! Bu detayları mutlaka bilmelisiniz!

1 Şubat'ta Samsung, üst kategoride yer alacak Galaxy S23 serisini piyasaya sürecek. Teknoloji devi hem üst düzey model hem de daha ucuz Galaxy A24 için hazırlanıyor. Hatta sonuç olarak Samsung Galaxy A24 modeli Geekbench veritabanında boy gösterdi. Samsung Galaxy A24'ün teknik detayları ortaya çıkmaya başladı. Teknik bilgiler için haberin detaylarına beraber bakalım.

Samsung Galaxy A24 Teknik Bilgiler

Bu cihaz, tek çekirdekli Geekbench testinden 561 ve çoklu çekirdek testinden 1943 aldı. Model numarası SM-A245F olan cihazın 4G bağlantı sağlayacağını da belirtelim. 6nm teknolojisini kullanan Helio G99 işlemci Galaxy A24'e güç verecek. Bu işlemci, 2.0 GHz'de çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği ve 2.2 GHz'de çalışan iki Cortex-A76 çekirdeği içerir. Ayrıca grafik birimine Mali-G57 MC2'yi sunuyor.

Samsung Galaxy A24, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.24 inç FHD+ Super AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın arka panelinde 50 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 Megapiksel makro kamera yer alacak. Ön tarafta da 13 Megapiksel selfie kamerası yer alacak. Akıllı telefon, Android 12 işletim sistemi ve 25W hızında şarj edilebilen 5.000 mAh pil ile gönderilecek. Daha önceki sızıntılara göre Galaxy A24, 64/128 GB depolama seçenekleri ve 4/6/8 GB RAM varyantları sunacak. Akıllı telefon muhtemelen 300 Euro'ya (vergiler dahil 6.123,14 Türk Lirası) mal olacak.

Samsung Kendi Kendini Onarma Girişimini Genişletiyor

Bilmeyenler için bir süre önce Apple kendi kendine onarım programını Avrupa'nın pek çok ülkesine genişleterek insanların artık Apple yetkili servislerini meşgul etmeden kendi başlarına da onarım yapabilecekleri bir sistemi başlamıştı. Apple ile birlikte Güney Koreli teknoloji devi Samsung da kendi kendine onarım yapmak isteyenler için çevrimiçi araçlar ve kılavuzlar sağlayan iFixit ile el ele vererek oluşturduğu bir kendi kendine onarım girişimi başlatmıştı. Artık Galaxy Book Pro'nun 15 inç modelleri ve hatta Galaxy Book Pro 360 varyantı için tamir kitleri sipariş edilebiliyor.