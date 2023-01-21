Google binlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı.. Teknoloji dünyası tedirgin

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in çalışanlarına gönderdiği notta şirketin 12 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu bu durum çalışanlarda tepkiye yol açtı.

Son dönemde dünya genelinde en çok eleştirilen arama motorlarından biri de google. Özellikle Türkiye'deki binlerce kullanıcı platformu eleştiriyor. Spam sitelerin ön plana çıktığı arama motorunda şimdi de işten çıkarma haberleri gündeme geldi.

Alphabet CEO’sunun çalışanlara gönderdiği nota Reuters ulaştı. Notta işten çıkarmaların dünya genelinde olacağı belirtildi.

Alphabet’in rakibi Microsoft dün 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK KRİZ

Öte yandan sadece google genelinde değil diğer teknoloji şirketlerinde de işten çıkarmalar yaşanıyor. Özellikle facebook, twitter gibi platformlarda binlerce kişi işsiz kaldı.

İŞTEN ÇIKARMALARIN BAŞLADIĞI TARİH

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar pandeminin bitmesinden sonraya denk geliyor. Pandemi bittikten sonra bir çok teknoloji şirketi çalışanları işten çıkarmaya başladı. Bu durum dünya ekonomisi ve teknoloji dünyasında büyük krize yol açmış durumda.