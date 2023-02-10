Google keşfet trafiğinizi iki katına çıkaracak yöntem! Keşfet trafiğini hızlandırma hizmeti

Google keşfet trafiğinizi yükseltmenizi sağlayacak bilgiler.. Google keşfet üzerinde performans artışı nasıl sağlanır?

Armoni Medja Doo yetkilisi Sadık Şimşek, yaptığı açıklamada google keşfet performansını artıran yöntemlerle ilgili bilgiler verdi ve şunları yazdı;

Son dönemde google keşfet üzerinden trafik elde eden sitelerin sayısında artış yaşanıyor. Aramalardan daha fazla trafik elde etmek keşfet sistemi sayesinde mümkün oluyor.

Türkiye'nin en büyük haber siteleriyle keşfet üzerinde çalışma yapmaktayız. Girdiğimiz içerikler sayesinde çalıştığımız sitelerde 2 katına kadar artış gözlemledik.

Hizmet verdiğimiz internet sitelerini inceleyebilirsiniz. TIKLAYIN

HİZMETİMİZ NELER İÇERİYOR?

Günlük 5 ile 10 arası içerik girişi yapıyoruz. Girdiğimiz içerikler tamamen keşfet uyumlu oluyor ve tıklama tuzağı içermiyor.

Başlık, spot ve içerik uyumu sayesinde google keşfet sisteminin sevdiği içerikler üretiyoruz. Ürettiğimiz bu içerikler sitenizin marka değerini de artırıyor.

Şimdiye dek çalıştığımız haber sitelerine eklediğimiz yüzlerce içerik, binlerce haber sitesi tarafından alıntılanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için sadiksimsek.com üzerinden ulaşabilirsiniz.... Keşfet trafiğiyle ilgili hizmetimizin detayları için buraya tıklayın..