Hyundai'den büyük indirim günleri! Hyundi i10 fiyatlarında rekor düşüş...

Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai, araba satın alacaklara büyük indirim fırsatı sunmaya devam ediyor. Şirketin en çok talep gören i serisi i10 modeli fiyatı düştü.

A sınıfı hatchback modeli olan Hyundai i10, güncel fiyat listesiyle araç sahibi olmak isteyenler için ilgi odağı oldu.

Minimal tasarımı ile şehir içi kullanımlarda avantaj sağlayan otomobil, İstanbul gibi park alanlarının oldukça az olduğu şehirler için de biçilmiş kaftan desek yanlış olmaz.

Zira araç küçük olduğu için en dar alanlara bile rahatlıkla sığabiliyor.

Hyundai i10 Fiyatı

Peki Hyundai i10 fiyatı ne kadar? Hyundai i10, 335.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Bu pakette elbette ki otomatik yerine manuel bir şanzıman bizleri karşılıyor. Kaputun altında yer alan motor ise 1.0 litre büyüklüğünde ve 67 beygir güç üretebiliyor. Fiyat listesinin tamamı için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

Fiyatı: 335.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT

Fiyatı: 355.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT

Fiyatı: 366.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT

Fiyatı: 382.000 TL

Kaynak: yurtgazetesi.com.tr