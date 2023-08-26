iPhone 15 on yıl sonra altın rengini emekliye ayıracak

iPhone'lar için altın rengi emekliye ayrılmak üzere: on yıllık onurlu hizmetin ardından Apple, aralarından seçim yapılabilecek alternatiflerin sayısını azaltmadan bu seçeneği terk etmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Bu çok önemli bir değişiklik: 2013 sonbaharında iPhone 5s'le birlikte ilk adım atılmıştı ve o zamandan bu yana birbirini takip eden nesillerden hiç vazgeçilmedi. O zamanlar buna karar veren pazardı: altın rengi varyant aslında Çin'in bir bölgesi olan ve Apple cihazlarının ülkedeki başarısını anlamak için her zaman etkili bir gösterge olarak kabul edilen Hong Kong'daki telefon operatörleri tarafından en çok talep edilen varyanttı.

Yıllar içinde bu renk, Apple'ın telefonlarının gövdesinde en çok kullandığı iki malzeme olan alüminyum ve paslanmaz çelik arasındaki geçiş nedeniyle farklı görünümler aldı (iPhone 6s ile altın-pembe varyantı bile denendi); ve değişimin nedeni tam olarak bunlar olabilir.

Neden artık altın yok?

Titanyum çağını başlatacak olan yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in kabuğunda kullanılan malzeme türünün bu kararda rol oynamış olması gerçekten de akla yatkın. Zira şu ana kadar bilindiği kadarıyla Apple'ın halihazırda diğer renkleri seçmiş olduğu kesin gibi görünüyor.

iPhone 4'ten (2011) bu yana telefon çerçevesi için benimsenen, dört yıl sonra iPhone 6 ile yerini alüminyuma bırakan ve iPhone X (2017) ile birlikte geri dönen bir malzeme olan paslanmaz çelikle karşılaştırıldığında titanyum, cihazın toplam ağırlığını azaltacaktır.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in renkleri

Ve bu varyantı satın alacak olanlar dört farklı renk arasından seçim yapabilecek: Sidereal Black ve Silver'a ek olarak, Apple'ın gri tonlarda muhtemelen Titanium Grey olarak adlandırılan ve yeni malzemenin doğal rengini daha iyi geliştirecek yeni bir seçenek ekleyebileceğine inanılıyor.

Öte yandan, iPhone 15 Pro için planlanan yılın rengi - serinin dördüncü ve sonuncusu - mevcut Koyu Mor'un yerini alacak olan renk, yılın başında konuşulan kızıl kırmızı değil, yeni bir koyu mavi olacak: bu nedenle Gece Yarısı Mavisi, Pasifik Mavisi, Sierra Mavisi veya Derin Mavi gibi bir şey bekleyebiliriz. Aşağıda mevcut iPhone'ların renklerini içeren bir galeri ve ardından yeni Titanyum Grisi ve Koyu Mavinin sızdırılan fotoğrafları yer almaktadır.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a gelince, beş farklı renk seçeneğinin beklendiğini hatırlatmak isteriz: siyah, yeşil, mavi, sarı ve pembe. Eğer Apple birkaç yıl önce başlattığı geleneği sürdürürse, ilkbaharda bu renklere altıncı bir renk daha eklenecek (hangisi olacağı henüz bilinmiyor).

Kesin olarak ne zaman öğreneceğiz

Az önce söylenenlerin teyidi ya da olası reddi için şimdi Apple'ın yeni telefonlarını tanıtacağı 12 Eylül tarihini bekliyoruz. Bu tarih henüz resmiyet kazanmadı ancak şu anda çeşitli kaynaklar tarafından en olası tarih olarak görülüyor: etkinliğin 29 Ağustos Salı gününden 5 Eylül Salı gününe kadar sürecek olan önümüzdeki hafta içinde duyurulması bekleniyor.

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