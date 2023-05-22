Microsoft, Windows 11 KB5026372 Mayıs 2023 güncellemesindeki sorunları doğruladı

Eskiden oldukça kararlı olan Windows 10, 2018'de Creators Update yayınlandıktan sonra giderek daha sorunlu hale geldi. Bu sorunlar halefi Windows 11'de de devam etti. Son zamanlarda, Windows 11 birçok hatayla boğuştu ve kullanıcılar için rahatsızlık ve hayal kırıklığına neden oldu.

Windows 11 KB5026372 (Mayıs 2023 toplu güncellemesi), teknoloji devi bir çözüm bulana kadar bazı işletmeleri yükseltmeyi bir aydan fazla bir süre askıya almaya ikna edebilecek bir dizi küçük ama ciddi soruna neden oluyor. İşte Windows 2023 için Mayıs 11 güncellemesinde bildirilen tüm sorunların bir listesi:

Belirli bir güncellemenin neden olduğu L2TP/IPsec VPN hız sorunları

Sistem donmaları ve yavaş performans

Windows Security'de bozuk gri ve siyah kutular. TPM algılama ve çekirdek izolasyon ayarları da bozuk.

Yavaş NVMe SSD hızları

Güncellemelerin kurulum hataları

Razer kontrol paneli tekrar tekrar açılıyor

Mavi ekranlara ve çökmelere neden olan oyunlar

BitLocker kurtarma istemleri ve sorunları

Güncelleme pek çok kalite iyileştirmesi ve güvenlik düzeltmesi içeriyor. Ancak, aynı zamanda, birçok kullanıcı Windows Latest'e bu yamanın 'tahribata' neden olduğunu doğruladı. İyi haber şu ki Microsoft, Mayıs 2023'te yayınlanan Windows 11 için KB5026372 güncellemesiyle ilgili sorunların farkında olduğunu doğruladı.

Bir Microsoft kaynağı, şirketin Windows 11 Mayıs 2023 Güncellemesinin ardından yaygın VPN sorunlarını incelediğini doğruladı. Başka bir kaynak ise "düzeltmenin önümüzdeki haftalarda, muhtemelen ay sonuna kadar gelebileceğini" ve Haziran ayındaki Salı Yaması sürümünde daha geniş bir dağıtım yapılacağını ekledi.

Birçok kullanıcı tarafından bildirilen sorunlar ağırlıklı olarak VPN bağlantısı ve performans sorunları etrafında dönüyor.

Kullanıcılar Windows Latest'e güncellemeyi yükledikten sonra L2TP/IPsec VPN kullanırken ciddi hız düşüşleri yaşadıklarını söyledi. Bazı durumlarda hız 16 MB/s'den sıfıra düşerken, bağlantı süreleri sadece birkaç saniyeden 20-30 saniyeye çıktı

WAN'ı yeniden yükleyerek, DNS'i temizleyerek, IPv6'yı devre dışı bırakarak ve güvenlik duvarlarını devre dışı bırakarak sorunu çözme girişimlerine rağmen, tek etkili çözümün güncellemeyi kaldırmak olduğu görülüyor.

KB5026372 güncellemesi özellikle işletmeleri etkiledi ve birkaçı L2TP/IPsec bağlantısının yüzlerce müşterisi için kesintiye uğradığını bildirdi.