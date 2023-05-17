Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına AB'den onay

Avrupa Birliği düzenleyicileri Pazartesi günü Microsoft'un oyun firması Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın alma teklifini onayladı.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Microsoft'un yeni gelişmekte olan bulut oyun alanında antitröst endişelerini ortadan kaldıran çözümler sunduğunu söyledi.

Bu çözümler, kullanıcıların satın aldıkları Activision oyunlarını herhangi bir bulut akış platformunda yayınlamalarına izin vermeye odaklanıyor.

İngiltere'nin en üst düzey rekabet otoritesinin geçen ay anlaşmayı engellemesinin ardından Avrupa'nın yeşil ışık yakması Microsoft için büyük bir kazanç.

Dünya çapındaki düzenleyiciler Microsoft'un Activision'ı satın almasının konsol ve bulut oyun pazarındaki rekabeti bozup bozmayacağını araştırıyorlardı. Düzenleyicilerin sorguladığı alanlardan biri de Microsoft'un Activision oyunlarını alıp sadece ABD'li devin kendi platformlarında tutup tutmayacağı.

Activision, Call of Duty serisi ve World of Warcraft da dahil olmak üzere dünyanın en büyük konsol ve PC oyunlarından bazılarının arkasında yer alıyor.

AB'nin kararı, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi'nin geçtiğimiz ay, yeni oluşmaya başlayan bulut oyun pazarında rekabeti azaltacağı endişesiyle anlaşmayı engellemesinin ardından geldi. CMA, Microsoft'un Activision'ın Call of Duty gibi önemli oyunlarını kendi bulut oyun platformlarına özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını söyledi. CMA yine de satın almanın konsol pazarındaki rekabeti azaltmayacağını söyledi.

Microsoft, düzenleyici kurumların ve PlayStation oyun konsolu üreticisi Sony de dahil olmak üzere bazı rakiplerinin anlaşmaya muhalefetiyle karşılaştı

Activision, Call of Duty serisi ve World of Warcraft da dahil olmak üzere dünyanın en büyük konsol ve PC oyunlarından bazılarının arkasında yer alıyor.

AB'nin kararı, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi'nin geçtiğimiz ay, yeni oluşmaya başlayan bulut oyun pazarında rekabeti azaltacağı endişesiyle anlaşmayı engellemesinin ardından geldi. CMA, Microsoft'un Activision'ın Call of Duty gibi önemli oyunlarını kendi bulut oyun platformlarına özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını söyledi. CMA yine de satın almanın konsol pazarındaki rekabeti azaltmayacağını söyledi.

Microsoft, AB kararı öncesinde komisyonun Activision oyunlarını özel kılma konusundaki endişelerini gidermeye çalıştı. Microsoft Başkanı Brad Smith Şubat ayında AB yetkilileriyle bir araya geldi ve ardından teknoloji devi Xbox PC oyunlarını Nvidia'nın bulut oyun hizmetine getireceğini söyledi. Yonga üreticisinin satın alma işlemine karşı çıktığı bildirilmişti.

Microsoft, son nesil konsollarda Xbox ile Sony'nin PlayStation 5'i ve Nintendo Switch karşısında genel olarak geride kaldı. Ancak ABD'li dev, pazardaki geleceğini, sektörün yeni gelişmekte olan bir parçası olan bulut oyunlarına dayandırdı.

AB Komisyonu, Sony'nin PlayStation'daki hakimiyeti göz önüne alındığında Activision'ın devralınmasının konsol pazarındaki rekabeti azaltmayacağını tespit etti.

AB'nin soruşturmasının büyük bir kısmı bulut oyunlarına odaklandı.

Bulut oyunları, konsollar gibi pahalı özel donanımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, insanların sunuculardan etkin bir şekilde oyun akışı sağlamasına olanak tanıyacak. Bu oyunlar TV'ler, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi mevcut cihazlarda oynanabilecek. Örneğin, bir kullanıcı çevrimiçi bir oyun satın alırsa, bunu bir bulut oyun hizmeti aracılığıyla yayınlayabilir.

Ancak bulut oyunları için başarının anahtarı, kullanıcıların Netflix gibi bir abonelik hizmeti aracılığıyla hemen erişebilecekleri geniş bir oyun kataloğu da olacaktır. Microsoft'un Activision'ı devralma teklifinin arkasındaki mantığın bir parçası da bu.

İngiliz düzenleyici kurum, Microsoft'un bulut oyunlarında daha başlamadan hakim bir pozisyon elde etmesinden endişe duyuyordu.

AB düzenleyicileri, satın alma sonucunda Microsoft'un bulut oyun hizmetleri aracılığıyla PC ve konsol oyunlarının dağıtımında rekabete zarar vereceğini tespit etti. Komisyon, rekabetin zarar görmesinin bir yolunun Microsoft'un Activision oyunlarını kendi platformuna özel hale getirmesi olduğunu söyledi.

Ancak Avrupa Komisyonu, Microsoft'un rekabet endişelerini gidermek için çözüm önerileri sunduğunu söyledi. Bir Activision oyunu satın almış ya da alacak olan tüketiciler, bu oyunları istedikleri herhangi bir bulut oyun platformunda izleyebilecekler. Microsoft ayrıca, bir tüketici Activision oyunlarını satın almışsa, bulut oyun platformlarına Activision oyunlarını yayınlamaları için telifsiz lisanslar sunacak. Buradaki fikir, oyuncuların oyunu satın aldıkları yerde yayınlamalarına gerek olmadığıdır.

Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey bir yetkili Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hamlenin pazardaki rekabeti artıracağını ve Activision oyunlarına erişimi olmayan yayın platformlarının artık bunlara sahip olmasına olanak tanıyacağını söyledi.

AB'nin en üst düzey rekabet yetkilisi Margrethe Vestager Pazartesi günü CNBC'den Silvia Amaro'ya verdiği demeçte, "Şu anda çok yeni olan bulut oyunlarıyla ilgili bir endişemiz vardı, ancak büyüyecek" dedi.

"Bize bir çare verildi, yani mevcut ve gelecek oyunlar için ücretsiz 10 yıllık bir lisans, şimdi kullanıma sunulacak. Dolayısıyla, bunun sadece bir sorunu çözmekle kalmadığını, aynı zamanda rekabet yanlısı olduğunu düşünüyoruz. Bu da bizim için iyi bir şey."

Microsoft'tan Smith de onayı sevinçle karşıladı.

"Avrupa Komisyonu Microsoft'tan popüler Activision Blizzard oyunlarını rakip bulut oyun hizmetlerine otomatik olarak lisanslamasını istedi. Bu, tüm dünyada geçerli olacak ve dünya çapında milyonlarca tüketicinin bu oyunları istedikleri cihazda oynamasını sağlayacak" dedi.

Activision CEO'su Bobby Kotick Perşembe günü yaptığı açıklamada Fransa'da kurulan şirketin "Avrupa'da derin kökleri" olduğunu söylemişti.

Kotick, "Yatırımlarımızı ve işgücümüzü AB çapında anlamlı bir şekilde genişletmeyi amaçlıyoruz ve işlemimizin Avrupa'daki ve dünyanın dört bir yanındaki oyunculara getireceği faydalar için heyecanlıyız" dedi.

Birleşik Krallık düzenleyici kurumu 'kararının arkasında duruyor'

Hem İngiltere hem de AB düzenleyicileri Microsoft-Activision anlaşmasında potansiyel sorunlar görse de, İngiltere'nin devralmayı engellemesi ve Avrupa Komisyonu'nun yeşil ışık yakması ile sonuçlarında ayrıştılar.

Microsoft, AB'ye olduğu gibi İngiltere'deki yetkililere de benzer bir çözüm önerdi, ancak İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, ABD'li teknoloji devinin çözümünün yeterli olmadığını söyledi.

İngiltere'nin CMA'sı AB'nin anlaşmayı onaylama kararına karşı çıktı.

CMA CEO'su Sarah Cardell Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Microsoft'un bugün Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen önerileri, Microsoft'un önümüzdeki on yıl boyunca bu pazarın şart ve koşullarını belirlemesine izin verecektir" dedi.

"Bu teklifler serbest, açık ve rekabetçi bir piyasanın yerine Microsoft'un sattığı oyunların, bunları sattığı platformların ve satış koşullarının sürekli olarak düzenlemeye tabi olduğu bir piyasayı getirecektir. CMA'nın bağımsız panel grubunun Microsoft'un tekliflerini reddetmesinin ve bu anlaşmayı engellemesinin nedenlerinden biri de budur."

Cardell, CMA'nın AB kararına saygı duyduğunu ancak Birleşik Krallık düzenleyici kurumunun "kararının arkasında durduğunu" söyledi.

Microsoft CMA kararını temyize götürmeyi planlıyor.

ABD FTC kararı odak noktasında

AB onayına rağmen Microsoft'un önünde Sony gibi rakipleri ve ABD Federal Ticaret Komisyonu da dahil olmak üzere diğer düzenleyicileri Activision'ın devralınmasının rekabete zarar vermeyeceğine ikna etmek gibi zorlu bir görev bulunuyor.

FTC ile Microsoft arasındaki dava halen devam ediyor. Üst düzey bir komisyon yetkilisi, AB'nin FTC ile çeşitli vesilelerle görüş alışverişinde bulunduğunu ve bu konuda yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.