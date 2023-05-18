PlayStation Plus'ta oynamak için son günler! Bu oyunlar Haziran'da yayından kaldırılıyor

PlayStation Plus'ta oynamak için son günler! Bu oyunlar Haziran'da yayından kaldırılıyor

Sony, Haziran ayında 16 oyunun PlayStation Plus'tan ayrılacağını duyurdu.

Twitter'daki PlayStation Game Size'a göre, oyunlar 20 Haziran'da hizmetten ayrılacak.

Her zamanki gibi, aşağıda listelenen oyunlar bir kez gitti mi, gitmiş demektir. Sony'nin aylık ücretsiz PS Plus oyunlarının aksine, bu oyunları kütüphanenize ekleyemez ve daha sonra yeniden indiremezsiniz.

Haziran Ayında PlayStation Plus'tan Ayrılan Oyunlar

  • Kargaşa Ajanları (PS4)
  • Ash of Gods: Redemption (PS4)
  • Black Mirror (PS4)
  • Defense Grid 2 (PS4)
  • Descenders (PS4)
  • Fire Pro Wrestling World (PS4)
  • Tanrılar Düşecek (PS4)
  • Joe Dever's Lone Wolf (PS4)
  • John Wick Hex (PS4)
  • KeyWe (PS5, PS4)
  • Düz Yol Yok (PS4)
  • Party Hard (PS4)
  • Red Faction (PS4)
  • Red Faction II (PS4)
  • Redeemer: Geliştirilmiş Sürüm (PS4)
  • Wytchwood (PS5, PS4)

PS'den çıkan oyunlar birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratsa da, bu ay platforma gelen yeni oyunlar var. Bu oyunlardan bazıları Humanity, Ratchet & Clank: Rift Apart, Watch Dogs: Legion ve daha fazlası.

Sony'nin Haziran ayında oyuncular için neler ekleyeceğini ise zaman gösterecek.

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