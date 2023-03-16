Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53: İşte aralarındaki farklar

Yeni Samsung Galaxy A54 selefinden daha mı iyi? Cevabı bulmak için Galaxy A54 ve Galaxy A53 arasındaki derinlemesine karşılaştırmamıza göz atın. Daha küçük bir form faktörüne sahip olmasına rağmen Galaxy A54 daha güçlü bir cihaz.

Samsung, Galaxy A53'ün halefi olan Galaxy A54'ü resmen duyurdu. Yeni bir tasarım, yükseltilmiş donanım ve en son yazılım deneyimi ile Galaxy A54, Samsung'un sunduğu harika bir orta sınıf ürün gibi görünüyor. Ancak, 2022'nin en çok satan orta sınıf akıllı telefonlarından biri olan i'nin halefi Galaxy A53'e karşı nasıl adil?

İşte Samsung Galaxy A54 ve Samsung Galaxy A53 (inceleme) arasında kapsamlı bir karşılaştırma.

Tasarım

Tasarım özneldir ve ben şahsen Galaxy A54'ün selefinden çok daha kaliteli göründüğünü düşünüyorum. Sadece görünüm değil, Galaxy A54 aynı zamanda plastik arka panelli Galaxy A53'e göre büyük bir gelişme olan cam sandviç tasarıma (ön ve arka cam) sahip. Her iki telefon da IP67 derecesine sahip ve suya ve toza dayanıklı. Daha küçük bir cihaz olmasına rağmen Galaxy A54 202 gram ile biraz daha ağır. Bununla birlikte, cihaz iyi bir ağırlık dengesine sahip ve hiç ağır hissettirmiyor.

Galaxy A54, Galaxy A53'e kıyasla biraz daha kalın bir alt çeneye sahip

Ekran

Yine, Samsung Galaxy A54 daha iyi ama daha küçük bir ekrana sahip. Galaxy A53, 800nit tepe parlaklığı ve 120Hz yenileme hızına sahip biraz daha büyük 6,5 inç AMOLED ekrana sahipken, 1000nit tepe parlaklığı ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç AMOLED ekrana sahip. Bununla birlikte, eski Galaxy A53'ün ekranın etrafında daha ince çerçevelere sahip olduğu görülüyor ve bu da Galaxy A54'e kıyasla daha kaliteli görünmesini sağlıyor.

İşlemci ve performans

Samsung Galaxy A54, AnTuTu'da 5 lakh'ın üzerinde puan alan yeni Exynos 1380 SoC'yi temel alırken, Galaxy A53, AnTuTu'da yaklaşık 3,8 lakh puan alan Exynos 1280 SoC'yi temel alıyor. Donanım özellikleri açısından Galaxy A54, Galaxy A53'ten en az yüzde 30 daha hızlı. Bunun da ötesinde, Galaxy A54 daha hızlı UFS 3.1 depolama alanıyla birlikte geliyor, bu nedenle cihaz daha hızlı önyükleme hızı ve uygulama indirmelerinde ve uygulama açılış süresinde ciddi azalma sunacak.

Galaxy A54'ün üçlü kamera kurulumu, OIS'li 50MP birincil atıcı, 12MP ultra geniş açılı lens ve 5MP makro kameradan oluşuyor

Kameralar

Samsung Galaxy A54'ün arka tarafında 50MP birincil kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 5MP makro lens ile üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Galaxy A53 ise 64MP birincil kamera, 12MP ultra geniş açılı lens, 5MP makro lens ve 5MP derinlik sensörü ile dörtlü kamera kurulumuna sahip. A53 ekstra bir kameraya sahip olsa da, Galaxy A54'ün özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar sunan bir kamera kurulumuna sahip olduğu açık.

Yazılım deneyimi

Samsung Galaxy A54, Android 13 tabanlı OneUI 5.1 ile birlikte geliyor ve Galaxy A53 de aynı güncelleme için uygun. Bununla birlikte, Galaxy A54 dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi alırken, Galaxy A53 yalnızca üç Android işletim sistemi güncellemesi daha alacak. Dolayısıyla Galaxy A54, Galaxy A53'e kıyasla daha uzun yazılım desteği alacak.

Batarya

Her iki telefon da USB Type-C bağlantı noktası üzerinden 25W'a kadar hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh bataryaya sahiptir ve şarj cihazının bu telefonlardan herhangi biriyle ayrı olarak satın alınması gerekir. Biraz daha küçük ekranı ve daha verimli işlemcisi nedeniyle Galaxy A54, Galaxy A53'e göre biraz daha iyi pil ömrü sunuyor.

Hangisini Tercih Etmeli

Samsung Galaxy A54, daha küçük bir cihaz olmasına rağmen A53'e kıyasla daha premium bir deneyim sunuyor gibi görünüyor. Ekranı, kameraları, pili ve hatta performansıyla Samsung Galaxy A54 çok ihtiyaç duyulan bir yükseltme gibi görünüyor ve geliştirilmiş yapı kalitesi, 8GB RAM ve 128GB depolama varyantı için orta sınıf segmentte daha kaliteli bir akıllı telefon gibi görünmesini sağlarken, Galaxy A53 şimdi 8/128GB varyantı ile daha düşük sınıf segmente hitap ediyor.