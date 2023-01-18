Samsung İlginç Bir Hamle Yapabilir! Galaxy A Serisi Modelleri Azaltılabilir!

Yakın tarihli bir rapor, Samsung'un 2019'da Galaxy A serisinin üretimini azaltabileceğini öne sürüyor. Galaxy A serisi, Samsung tarafından bütçeden orta sınıfa kadar çeşitli fiyat noktalarında sunulmaktadır. Bu geniş yelpaze nedeniyle, önemli sayıda ticari ürün de bulunmaktadır. Samsung, yine de Galaxy A serisi telefon modellerini kısmayı planlıyor gibi görünüyor.

Galaxy A Serisi Küçülme Aşamasına Geçebilir

Yakın tarihli bir rapora göre 2019'da Galaxy A24'ün halefi olmayacak. Tahminlere göre Samsung, 2024 yılında Galaxy A2x serisini sonlandıracak ve Galaxy A15, Galaxy A35 ve Galaxy A55'i tanıtacak. Söylentilere göre Samsung, geliştirme giderlerini azaltırken kârlılığı artırmak için bir yıl içinde geliştirilen Galaxy A cep telefonu sayısını azaltmayı hedefliyor. Küçültme yönteminin Galaxy A serisinde daha iyi orta sınıf telefonlarla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı tartışmalı. Teorik olarak, Samsung daha az modele odaklanarak daha iyi telefonlar üretebilir ve daha iyi yazılım desteği sağlayabilir.

Sonuç olarak, Galaxy A serisinin 2019'da küçülüp küçülmeyeceğini tahmin etmek zor. Sonuçta, bu yılki Galaxy A modellerinin çoğu henüz duyurulmadı ve 2023'e daha yeni başladık. Ertesi yıl Galaxy S serisi güncellendiğinde, S24 Plus modeli bile Samsung'dan gelen değişiklikleri görmeyebilir. Ancak Samsung'un 2023 mali beklentileri pek umut verici değil.

Samsung EX1 Robot Asistanını Piyasaya Sürecek

Her yıl CES sırasında Samsung, merak uyandıran ve yeni teknolojileri piyasaya sürüyor. Daha önce CES 2021'de tanıtılan Bot Handy, yardımcı hizmet robotu olarak piyasaya sürüldü. Bu robot, gelecekteki yardımı kavramak için oluşturulan "prototip" görevi gördü. Ancak Samsung, son yaptığı açıklamanın da gösterdiği gibi bu işi ciddiye alıyor. İşletmenin yardımcı hizmet olarak bahsettiği bir robot olan EX1, artık bu yıl kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Las Vegas'ta düzenlenen bir basın toplantısında Samsung Electronics başkan yardımcısı ve CEO'su Han Jong-hee, "Bu yıl EX1 adlı bir insan yardımcı robotu piyasaya sürmeyi hedefliyoruz" dedi. Yardımcı robotun özellikleri kamuoyuna açıklanmadı..