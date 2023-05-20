Samsung telefonlarında Google'ı Bing ile değiştirmeyi planlamıyor

Samsung telefonlarında Google'ı Bing ile değiştirmeyi planlamıyor

Wall Street Journal'ın Cuma günü konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Samsung Electronics, akıllı telefonlarındaki varsayılan arama motorunu yakın bir zamanda Google'dan Microsoft Corp'un Bing'ine değiştirmeyecek.

Habere göre Samsung, şirketin akıllı telefonlarına önceden yüklenmiş olarak gelen web tarama uygulamasında Google'ı Bing ile değiştirmeyi araştıran bir iç incelemeyi askıya aldı.

Google ve Samsung Reuters'in yorum taleplerine yanıt vermedi. Microsoft ise yorum yapmayı reddetti.

Arama motoru şirketlerinin elde ettiği gelirin önemli bir kısmı Apple Inc ve Xiaomi gibi telefon üreticileriyle yaptıkları uzun vadeli ortaklıklardan geliyor.

New York Times'ın 16 Nisan tarihli bir haberine göre Google, Samsung sözleşmesinden yıllık tahmini 3 milyar dolar gelir elde ediyor.

Samsung'un Bing'e geçmeyi düşündüğü ilk olarak geçen ay bildirilmiş ve o dönemde Alphabet'in hisseleri üzerinde baskı yaratmıştı.

Analiz firması Similarweb'in verilerine göre, OpenAI'nin yapay zeka teknolojisinin Microsoft'a ait Bing'e entegre edilmesi, insanları az kullanılan arama motoruna yönlendirdi ve sayfa ziyareti artışında pazar lideri Google ile daha iyi rekabet etmesine yardımcı oldu.

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