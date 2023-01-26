Şimdiden tartışma konusu oldu.. WhatsApp'a gelen bu özellik çok yuva yıkar

Dünyanın en çok kullanılan mobil uygulamalarından WhatsApp tartışma yaratacak bir güncellemeyi devreye aldı. Devreye alınan bu güncellemeye sosyal medyada tepki yağdı.

Halk TV'nin aktardığı haberde; WhatsApp tarafından yayına alınan güncellemenin detayları paylaşıldı. WhatsApp’a kısa süre önce iki yeni özellik geldi. Bu özelliklerden ilkine göre herhangi bir mesaj geldiğinde bildirim panelinde iletiyi yollayan kişinin profil fotoğrafı artık görünüyor. Bu nedenle mesajlaşılan kişiyi gizlemek için ismi dışında herhangi bir isimle kaydetmek durumunda bile kiminle mesajlaşıldığı ortaya çıkıyor.

Kiminle mesajlaştığını gizlemek isteyen kullanıcılar, kişiyi ismiyle kaydetmemek dışında karşıdakinin kendi profil fotoğrafını kullanmamasıyla da kiminle mesajlaştığını gizleyebilir. shiftdelete.com'un haberine göre ek olarak karşıdaki WhatsApp kullanıcısının isim ve soy ismi bölümüne de kimlikteki ya da herkes tarafından bilinen takma adını yazmaması gerekiyor.

Tüm bunlar dışında WhatsApp’ta henüz karşıdaki kişinin profil fotoğrafını gizlemek için herhangi bir özellik bulunmuyor. Fakat WhatsApp kullanıcıları, profil fotoğrafının kimler tarafından görülebileceğini kontrol edebiliyor.

WhatsApp’tan yuva yıkacak bir diğer özellik ise gruplarla ilgili oldu. Kısa süre önce gelen bu yeniliğe göre WhatsApp gruplarında iOS, Android ya da masaüstü sürüm fark etmeksizin mesaj yollayan kişilerin profil fotoğrafı görünüyor.

Yani herhangi bir grup içi mesajlaşmada da karşılıklı konuşmalar arasında WhatsApp kullanıcılarının profil fotoğrafı sayesinde kim olduğu seçilebiliyor. Anlık haberleşme platformu, bu özelliği daha çok yanlış gruba mesaj gönderen ya da grupları karıştıran kişiler için kullanıma sundu.

WhatsApp’tan yuva yıkacak bu iki özellik, hem Android hem de iOS sürümünde mevcut. Yani herhangi bir telefon tercihi yapmak bu özellikleri saf dışı bırakmak için yeterli değil.

BAŞKA GÜNCELLEMELER DE GELECEK

Öte yandan vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; Rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen WhatsApp kısa bir süre sonra başka bir güncellemeyi devreye alacak. Devreye alınacak bu güncelleme sonrasında hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. WhatsApp'ın yeni güncellemesi ancak bazı kullanıcıları üzecek.

Eski model cep telefonlarında WhatsApp çalışmayabilir. Bu durumda kullanıcılar ya başka uygulamalara geçiş yapacak yada yeni cep telefonu almak zorunda kalacaklar.