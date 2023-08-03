Steam kullanıcılarının neredeyse %37'si bilgisayarlarında Windows 11 çalıştırıyor

Steam kullanıcılarının neredeyse %37'si bilgisayarlarında Windows 11 çalıştırıyor

Microsoft'tan Windows 11'in popülaritesine ilişkin resmi rakamlar yayınlamıyor ama Steam Donanım ve Yazılım Anketi, işletim sisteminin oyuncu kitlesi arasındaki ilerlemesini gözler önüne serdi.

Steam, müşterilerimizin ne tür bilgisayar donanımı ve yazılımı kullandığı hakkında veri toplamak için aylık bir anket düzenlemektedir. Ankete katılım isteğe bağlıdır ve anonimdir. Toplanan bilgiler, ne tür teknoloji yatırımları yapacağımıza ve ne tür ürünler sunacağımıza karar verirken bize son derece yardımcı olmaktadır.

Her ayın başında olduğu gibi, Valve aylık donanım ve yazılım anket sonuçlarını yayınlayarak oyuncuların hangi işletim sistemlerini ve PC bileşenlerini tercih ettiğini detaylandırıyor.

Temmuz 2023 raporuna göre, tüm Steam kullanıcılarının %96,21'i (bir önceki aya kıyasla -0,56 puan) macOS ve Linux yerine Windows'u tercih ediyor. 64-bit Windows 10 %57,87 (-1,56 puan) ve Windows 11 %36,67 (+0,92 puan) oranına sahip. Temmuz 2023, Windows 11'in istikrarlı bir şekilde yükseldiği ve Windows 10'un yavaş yavaş müşteri kaybettiği önceki aylara benziyor.

Windows 7 artık güncelleme ve güvenlik yamaları almamasına rağmen, bazı kullanıcılar desteklenmeyen 14 yıllık işletim sistemini çalıştıran bilgisayarlardan Steam'e erişmeye devam ediyor. Ancak bu durum uzun sürmeyecek-Valve, 1 Ocak 2024'te eski Windows sürümlerinin fişini çekmeyi ve Steam'e erişimi kesmeyi planlıyor. Valve, tüm Steam müşterilerinin %1,21'inin hala eski 64-bit Windows 7 kullandığını iddia ediyor (+0,05 puan).

  • 64-bit Windows 10 - %57,87 (-1,56 puan)
  • Windows 11 - %36,67 (+0,92 puan)
  • 64-bit Windows 7 - %1,21 (+0,05 puan)
  • 64-bit Windows 8.1 - %0,25 (+0,01 puan)
  • 32-bit Windows 7 - %0,10 (+0,02 puan)

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