Steam zamları devam ediyor! Cyberpunk 2077 ikinci kez zamlandı

Steam'de oyun fiyatlarına yapılan zamlar tam gaz devam ederken Cyberpunk 2077'ye bir zam daha geldi. Böylece Cyberpunk 2077'ye 3 ay içinde ikinci kez zam yapılmış oldu. İşte zamlanan Steam oyunları...

Dolar kurunun 20 TL'ye dayandığı şu günlerde oyun fiyatları da birbiri ardına artmaya devam ediyor. Artık yerel fiyatlandırma ile istedikleri kârı elde edemeyen ve fiyatlarını artıran oyun geliştiricilerine bugün birçok yeni isim katıldı.

Son olarak sadece Ocak ayında zamlanan Cyberpunk 2077'ye büyük bir zam daha geldi. Bir zamanlar 249 TL'ye satın alabildiğimiz oyun şu anda 799 TL'ye ulaşmış durumda. Tabii ki zamlar Cyberpunk 2077 ile sınırlı kalmadı... Steam'de zamlanan oyunlar (güncel):

Oyun Eski fiyatı Zamlı fiyatı Cyberpunk 2077 499 TL 799 TL (%60) Teardown 175 TL 390 TL (%123) CS:GO Prime Status Upgrade 249,95 TL 274,95 TL (%10) Dead by Deadlight 149 TL 169 TL (%13) Call of the Sea 32 TL 190TL (%494) Superhot VR 69 TL 179 TL (%159) Mass Effect 2 - Digital Deluxe 199 TL 499,99 TL (%151)

Elbette yukarıdaki listede yer almayan birçok oyuna da zam yapıldı. SteamDB verilerine göre, sadece 24 saat içinde 300'den fazla oyun ve ek pakete zam yapıldı.