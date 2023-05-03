Steam zamları devam ediyor! Cyberpunk 2077 ikinci kez zamlandı

Steam zamları devam ediyor! Cyberpunk 2077 ikinci kez zamlandı

Steam'de oyun fiyatlarına yapılan zamlar tam gaz devam ederken Cyberpunk 2077'ye bir zam daha geldi. Böylece Cyberpunk 2077'ye 3 ay içinde ikinci kez zam yapılmış oldu. İşte zamlanan Steam oyunları...

Dolar kurunun 20 TL'ye dayandığı şu günlerde oyun fiyatları da birbiri ardına artmaya devam ediyor. Artık yerel fiyatlandırma ile istedikleri kârı elde edemeyen ve fiyatlarını artıran oyun geliştiricilerine bugün birçok yeni isim katıldı.

Son olarak sadece Ocak ayında zamlanan Cyberpunk 2077'ye büyük bir zam daha geldi. Bir zamanlar 249 TL'ye satın alabildiğimiz oyun şu anda 799 TL'ye ulaşmış durumda. Tabii ki zamlar Cyberpunk 2077 ile sınırlı kalmadı... Steam'de zamlanan oyunlar (güncel):

OyunEski fiyatıZamlı fiyatı
Cyberpunk 2077499 TL799 TL (%60)
Teardown175 TL390 TL (%123)
CS:GO Prime Status Upgrade249,95 TL274,95 TL (%10)
Dead by Deadlight149 TL169 TL (%13)
Call of the Sea32 TL190TL (%494)
Superhot VR69 TL179 TL (%159)
Mass Effect 2 - Digital Deluxe199 TL499,99 TL (%151)

Elbette yukarıdaki listede yer almayan birçok oyuna da zam yapıldı. SteamDB verilerine göre, sadece 24 saat içinde 300'den fazla oyun ve ek pakete zam yapıldı.

Teknoloji
Meizu 20 ve Meizu 20 Pro satışa sunuldu
Meizu 20 ve Meizu 20 Pro satışa sunuldu
Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53: İşte aralarındaki farklar
Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53: İşte aralarındaki farklar
WhatsApp, son güncellemeyle daha eğlenceli hale geldi! İşte Android kullanıcılarını bekleyen yenilikler...
WhatsApp, son güncellemeyle daha eğlenceli hale geldi! İşte Android kullanıcılarını bekleyen yenilikler...
WhatsApp'ta engellendiğimi nasıl anlarım? İşte WhatsApp'ta engellendiğinizi anlamanın 5 basit yolu...
WhatsApp'ta engellendiğimi nasıl anlarım? İşte WhatsApp'ta engellendiğinizi anlamanın 5 basit yolu...
Bilgisayarınız bu yöntemlerle uçuşa geçecek! İşte bilgisayarı hızlandırmanın 6 yolu...
Bilgisayarınız bu yöntemlerle uçuşa geçecek! İşte bilgisayarı hızlandırmanın 6 yolu...
Ayda 12 dolara Facebook ve Instagram için 'mavi onay rozeti' dönemi başlıyor
Ayda 12 dolara Facebook ve Instagram için 'mavi onay rozeti' dönemi başlıyor
Elon Musk, Twitter'ı resmen oyuncağa çevirdi! Yeni bir dönem başlıyor... Herkesi uyarın!
Elon Musk, Twitter'ı resmen oyuncağa çevirdi! Yeni bir dönem başlıyor... Herkesi uyarın!