Teknosa “ınfluencer Sensin” Projesini Başlattı

Teknosa, "Bi'linkle Influencer Sensin" projesini başlattı. Şirket, sosyal medya hesabı olmayanları da kapsayacak şekilde kullanıcılarına yeni bir kazanç alanı ve alışveriş deneyimi sunmaya başladığını duyurdu.

İSTANBUL, (DHA) - Teknosa, "Bi'linkle Influencer Sensin" projesini başlattı. Şirket, sosyal medya hesabı olmayanları da kapsayacak şekilde kullanıcılarına yeni bir kazanç alanı ve alışveriş deneyimi sunmaya başladığını duyurdu.

Teknosa.com üzerinden beğendiği herhangi bir ürünü "paylaş kazan" butonuyla mesajlaşma servisleri, bloglar ya da sosyal medya hesapları üzerinden sevdikleriyle paylaşan kullanıcılar, linkten satın alım yapıldığında nakit kazanç elde edecek. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, influencer odaklı pazarlama stratejisi kapsamında The Boston Consulting Group (BCG) iş birliğiyle sosyal ticarette de sektöründe bir ilke imza attığını açıkladı.

KULLANICILAR BEĞENDİĞİ HER ÜRÜNÜ PAYLAŞABİLECEK

Teknosa'nın "Bi'linkle Influencer Sensin" adını verdiği proje kapsamında dileyen herkes, teknosa.com üzerinden beğendikleri herhangi bir ürünün yanında bulunan "paylaş kazan" butonuna tıklayarak projeye dahil olacak. Kullanıcılar, kendileri için özel olarak oluşturulan ürün linkini ister mesajlaşma servisleri ister bloglar ister sosyal medya hesapları üzerinden sevdikleriyle paylaşabilecek. Kullanıcılar, paylaştıkları linkten satın alım yapıldığı zaman ise komisyon kazanacak. Bu komisyon da cüzdanda para ya da kupon biriktirmek şeklinde değil, nakit olarak kendilerine aktarılacak.

"HİÇBİR ÖN KOŞUL YOK, HERKES İNFLUENCER OLABİLİR"

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, yeni bir bakış açısıyla sosyal ticaret alanında güçlü bir adım attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Müşterilerimize teknolojiye dair tüm ürünleri Teknosa kalitesi ve güvencesiyle sunduğumuz teknosa.com'u sosyal ağların gücüyle birleştiriyoruz. "Bi'linkle Influencer Sensin" projemizle dileyen herkesi iş ortaklarımız haline getiriyoruz. Bu program sayesinde artık tüm kullanıcılarımız teknosa.com'daki ürün linklerini paylaşarak nakit kazanç sağlama fırsatına sahip olacak. Programa katılmak isteyenler için hiçbir ön koşul getirmiyoruz. Sosyal medya hesabı olmayanlar da dahil, dileyen herkes istediği bir ürün linkine tıklayıp, herhangi bir kanaldan bu ürünü sevdikleriyle paylaşarak influencer olabilecek. Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre sosyal ticaret alanındaki atılımlarımızı sürdüreceğiz."

"MÜŞTERİLERİMİZE HER ADIMDA KAZANDIRIYORUZ"

Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu da alışveriş deneyiminde dijital kanalların kilit rol oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemiyle birlikte e-ticarette büyüme tetiklenirken, online'ın toplam satışlardaki payı da ciddi oranda yükseldi. Sosyal ağların da e-ticaret üzerinde güçlü bir etkisi var. Yapılan araştırmalarda da sosyal medya kanalları aracılığıyla gerçekleşen satışların 2025 yılına kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Biz de pazaryerine dönüştürdüğümüz ve kısa sürede ürün çeşitliliğimizi 15 kattan fazla artırarak, 100 binin üzerine çıkardığımız Teknosa'da müşterilerimize hem yeni bir alışveriş deneyimi sunmayı hem de her adımda kazandırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz sadece paylaştığı üründen değil aynı zamanda ürün linki üzerinden getirdiği kullanıcının yapacağı tüm alışverişlerden de kazanacak."

"20 MİLYONU AŞKIN KULLANICIMIZI DA PROGRAMA DAHİL ETMEK İSTİYORUZ"

Teknosa Pazarlama İletişim Müdürü Serap Balkan da tüketicilerin kesintisiz ve pürüzsüz bir alışveriş deneyimi yaşamak istediklerini belirterek, "Bi'linkle Influencer Sensin" programımızla kendi topluluğumuzu yaratarak, müşteri sadakatini artırmayı da hedefliyoruz. Yeni kullanıcıların yanı sıra sistemimizde yer alan 20 milyonu aşkın kayıtlı müşterimizi de bu sisteme dahil etmek için çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı