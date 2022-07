Telefona gelen bildirimler nasıl engellenir? İşte kolay rehber

İnternetin gelişi herkesin hayatında devrim yarattı. Aslında, dünyadaki yaşamı anlama şekli tamamen değişti. Her şey daha hızlı, daha kolay ve parmaklarınızın ucunda. Ancak teknolojinin dezavantajları da var. Bunun da ötesinde, uzun vadede sinir bozucu özelliklere sahip. Örneğin, web'de bir makale okuduğunuzda, yanlışlıkla telefonunuza bildirim almayı kabul ettiniz. Bu, bir süre sonra sizi çıldırtabilecek sonsuz bir mesaj dizisine yol açabilir. Ama her sorun için her zaman bir çözüm vardır.

İşte telefonunuzda belirmeye devam eden web sitelerinden gelen bu can sıkıcı bildirimleri nasıl engelleyebileceğinize dair bilgiler.

Sadece bildirimleri ve açılır pencereleride aynı şekilde engelleyebilirsiniz. Chrome adres barının sonundaki 3 nokraya tıklayıp buradan Ayarlar'a tıklamak ilgili sayfaya erişim için yeterlidir. Açılan pencereden "Güvenlik ve Gizlilik" ardından "Site Ayarları" bölümüne gitmeniz ve istemediğniz ayarları devre dışı bırakmanız tüm bu sinir bozucu durumdan kurtulmanız için yeterlidir.

Öte yandan, tek bir site için bildirimleri engellemek istiyorsanız, ilgili sayfaya gitmeli ve aynı adımları, en üstteki sağ çubuğa tıklayarak izlemelisiniz.

Benzer hatalardan kaçınmanın basit yolları

Aynı hatayı yapmamak ve bir daha almak istemediğiniz bildirimleri kabul etmemek için bunun farkında olmanız yeterlidir. Bir web sitesini her açtığınızda, sağ üst köşede görünen küçük dikdörtgene dikkat edin. En önemlisi, reklam banner'larına dikkat etmelisiniz. Bazıları aslında ücretli hizmetleri etkinleştirir ve telefonu bildirimlerle doldurur. Sadece bu resimlere asla tıklamayın. Daha önce gerçekleşmemiş olsa bile tekrar sıfırlamanız gerekirse, bu makalede açıklanan adımları uygulamanız yeterlidir.

Telefonunuza web sitelerinden sürekli gelen bu can sıkıcı bildirimleri nasıl engelleyebileceğinizi artık öğrendiniz. Herkese faydalı olması umuduyla...