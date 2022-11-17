WhatsApp kafa karıştıran yeni özelliğiyle dikkat çekecek! Kimse anlam veremedi

Dünyanın popüler uygulamalarından biri olan Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıları için video modunu test etmeye başladığını duyurdu. Bu özellikle resmen Instagram’a dönecek!

WhatsApp, peş peşe yeni özellikler devreye alıyor. META çatısı altında hizmet veren WhatsApp, aslında bu haliyle bile hayatı kolaylaştıran uygulamalardan biri. Sohbet ediyoruz. Fotoğraf gönderiyoruz. Video gönderiyoruz. Görüntülü konuşma ve sesli konuşma yapabiliyoruz.

WhatsApp, üzerinden dosya gönderebiliyoruz. Yakın bir zamanda WhatsApp, üzerinden para göndermekte mümkün olacak.

WhatsApp, şimdi ise bambaşka bir özelliği deniyor. Açıkçası bu özellikle birlikte WhatsApp, büyük bir dönüşüm yaşayacak.

Hatta WhatsApp, için yeni Instagram olacak yorumları bile yapılmakta. Günün büyük bir bölümünü zaten WhatsApp, kullanarak geçirenlerin sayısı epey fazla.

Ancak yeni özellikle birlikte artık WhatsApp, kullanmaktan vazgeçemeyecek gibiyiz.

Bilindiği gibi Instagram günümüzde en çok kullanılan uygulamalardan biri. Şimdi WhatsApp, Instagram'ın tahtını sarsacak bir özellikle kullanıcı karşısında olacak.

shiftdelete.net'den Helin Pastacı'nın haberine göre; WhatsApp yeni bir özelliği test etmeye başladı.

WABetaInfo, bugün blog hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir özelliğin test edilmeye başlandığını duyurdu. Android için 2.22.24.19 WhatsApp beta güncellemesiyle gelen video modu, platformu adeta Instagram’a çevirecek. Peki özelliğin detayları neler ve nasıl görünecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp için video modu, kullanım kolaylığı sağlayacak



WhatsApp kullanıcıları zaten kamera tuşuna basılı tutarak uygulama içerisinde video kaydı alıyor. Fakat basılı tutmak bazı durumlarda kullanım deneyimi açısından işleri zorlaştırıyor. Firma da bu sorunun yaşanmaması adına yeni video modunu test etmeye başladı.

Yeni video modu sayesinde WhatsApp kullanıcıları, video kaydederken basılı tutmak zorunda kalmayacak. Ayrıca ek olarak fotoğraf/video simgesi de yeniden tasarlanarak değişecek. Video modu, yukarıdaki görselde de göründüğü gibi fotoğraf modunun hemen yanında yer alacak.

Anlık mesajlaşma uygulaması ayrıca dün grup sohbetleri için anket özelliğinin kullanıma sunulduğunu da resmi Twitter hesabından duyurdu. Kullanıcılar tarafından kısa sürede sevilen özellik, birçok kişi tarafından kullanılıp sosyal medyada paylaşıldı. Birçok kişinin yer aldığı iş ve okul gruplarında anlaşmazlık konusunda anketlere sık sık başvurulması bekleniyor. Firma ek olarak birden fazla cihazın tek hesapta kullanılabileceği Ortak Hesap özelliğini de test etmeye başladı. Bu sayede kullanıcılar, WhatsApp hesaplarını dört farklı cihazda açacak.

Meta çatısı altında yer alan sosyal medya platformları birbirlerinde bulunan özellikleri alarak git gide benzerlik gösteriyor. Bir yandan uygulamalar kopyalanırken diğer yandan da kullanıcılar yeni fonksiyonlar sayesinde kullanım deneyimi yaşıyor.

Öte yandan vatandanhaber.com editörlerinin edindiği bilgiye göre yakın bir zamanda WhatsApp başka yeniliklerle kullanıcı karşısında olacak. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle WhatsApp rakiplerini alt etmek için kullanıcı dostu yenilikleri peş peşe devreye almaya devam edecek gibi duruyor.

Kaynak: shiftdelete.net