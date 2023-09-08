WhatsApp kullanıcıları, gönderdikleri mesajları düzenleyebilecek

WhatsApp, uzun bir süredir beklenen mesaj düzenleme özelliğini Android, iOS ve web/masaüstü sürümleri için kullanıcılara sunmaya başladı. Bu özelliği kullanabilmek için uygulamanın en güncel sürümünü kullanmanız gerekmektedir.

Mesaj düzenlemeleri yalnızca gönderdikten sonra 15 dakika içinde yapılabilir. Ayrıca, düzenlenen bir mesaj için sohbet edilen kişiye yeni bir bildirim gönderilmeyecektir. Fotoğraflar, videolar ve diğer medya içerikleri düzenlenemez.

WhatsApp, bu özelliği kullanıcılarına şu şekilde açıklıyor:

Mesajları gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleyebilirsiniz. Düzenlediğiniz mesaj sohbetteki herkes için güncellenir. Düzenlenmiş mesajlarda zaman damgasının yanında "düzenlenmiş" ifadesini göreceksiniz.

WhatsApp'ın en yeni sürümünü kullanmıyorsanız, "Bu mesaj, bu sohbette bulunan ve WhatsApp'ın en yeni sürümünü kullanan herkes için düzenlendi." mesajını göreceksiniz. Düzenlenmiş mesajları görebilmek için uygulamanızı güncellemeniz gerekecektir.

Mesajları düzenlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Düzenlemek istediğiniz mesajı uzun süre basılı tutun. Ardından "Diğer seçenekler"e (iPhone için düzenleme, web için "Menü > Mesajı düzenle") dokunun. "Düzenle"yi seçin ve mesajınızı güncelleyin. Düzenlemeniz bittiğinde, mesajınızı güncellemek için onay işaretine dokunun.

Bu yeni özelliği kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:

15 dakikadan uzun süre önce gönderdiğiniz mesajları düzenleyemezsiniz.

Mesaj düzenlediğinizde sohbetinizdeki kişilere yeni bir sohbet bildirimi gönderilmez.

Fotoğrafları, videoları veya diğer tür medya içeriklerini düzenleyemezsiniz.

Ayrıca, Shiftdelete.net'in haberine göre WhatsApp, yakında bir güncelleme ile arayüzde önemli değişiklikler yapacak. Üst çubuğu yeniden tasarlayacaklar ve profil avatarınızın yanında sağda ek bir menü düğmesi ekleyecekler. Arka plan rengi değişiklikleri ve uygulama çubuğundaki WhatsApp logosunun renginin değişeceği belirtiliyor. Bu değişiklikler, gelecekteki WhatsApp arayüzünün ilk adımları olarak karşımıza çıkacak.