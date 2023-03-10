WhatsApp, son güncellemeyle daha eğlenceli hale geldi! İşte Android kullanıcılarını bekleyen yenilikler...

Çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın son Android beta sürümü, yeni emojiler getirdi. Emojiler yakında tüm kullanıcılara sunulacak.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın "2.23.5.13" numaralı Android beta sürümü, kullanıcılara sohbetlerinde kullanabilecekleri yeni emojiler getirdi.

WhatsApp'a 21 yeni emoji eklendi, 8 mevcut emojide düzenlemeler yapıldı.

WhatsApp'a gelen yeni emojiler arasında pembe, açık mavi ve gri kalpler, zencefil, Wi-Fi, kuş, deniz anası, kaz, titreyen yüz ve el ile dur işareti gibi emojiler de yer aldı. WebTekno'nun aktardığı habere göre; emojiler önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp'ın yeni emojilerini içeren güncellemesi, uygulamanın yalnızca Android sürümü için yayımlandı.

Kaynak: gercekgundem.com



