WhatsApp yeni bir kısayol test ediyor! Yeni özellik bir devri kapatıyor

WhatsApp yeni bir kısayol test ediyor! Yeni özellik bir devri kapatıyor

Dünyanın en çok kullanılan mobil uygulama devi WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir arama kısayolu ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde WhatsApp üzerinden arama yapmak isteyen kullanıcılar artık çok kolayca rehberindeki kişileri arayabilecek.

Rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen mobil uygulama devi WhatsApp'ın üzerinde çalışmış olduğu harika bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde WhatsApp uygulaması üzerinden arama yapmak giderek kolaylaşacak görünüyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni özellikle birlikte kullanıcılar isterlerse arama kısayolunu ana ekrana ekleyerek tek tuşla arama yapabilecek.

YENİ ÖZELLİK ŞİMDİLİK TEST AŞAMASINDA

Aktarıldığı kadarıyla özellik Android 2.23.2.15 beta sürümünde fark edildi. Bu özelliğin ise oldukça pratik şekilde arama yapmaya olanak sağladığı bildiriliyor. WhatsApp'ta kayıtlı herhangi bir kullanıcıya dokunarak arama kısayolunu ana ekrana taşımak mümkün hale gelecek.

Bu sayede bir devir kapanmış olacak. Bir çok kişi çok daha kolay bir şekilde arama yapabilecek.

WhatsApp kısa bir süre sonra başka özellikleri de devreye alacak. Bu özellikler sayesinde WhatsApp çok daha kullanışlı hale gelecek.

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