WhatsApp'tan yepyeni bir özellik daha! Engelleme kısayolu çok yakında gelecek

WhatsApp'ın kullanıcıları engellemeyi daha hızlı hale getirecek bir kısayol geliştirdiği gerçeği bugün WABetaInfo tarafından bildirildi. Henüz test aşamasında olan bu fikrin pratik ve güvenli olacağına inanıyor. Peki, WhatsApp engelleme kısayolu nasıl çalışır?

WhatsApp'ın Kısayolu ile Engelleme Daha Kolay

WhatsApp, dünya çapında geniş ve aktif bir kullanıcı tabanına sahip bir anlık mesajlaşma platformudur. Uygulama, kişisel bir numara üzerinde çalışarak kullanıcılar için herhangi bir güvenlik riski olmamasını garanti altına almak için yenilikler uygular. WABetaInfo'nun en son makalesine göre WhatsApp, kullanıcıların daha hızlı ve kolay bir şekilde engelleme yapabilmesi için bir kısayol geliştiriyor. Kullanıcılar, WhatsApp engelleme kısayolu sayesinde kişinin profiline erişmek zorunda kalmadan zamandan tasarruf edecek. İstenmeyen kişiler artık sohbet listesinden engellenebilir.

WhatsApp, numara değiş tokuşu tabanlı bir program olmasına rağmen, yanlış kişilere veya gruplardan geldikten sonra iletişimi durdurmak isteyen kullanıcılar için engelleme harika bir seçimdir. Bu yeniliğin güncel sürüme ne zaman ulaşacağı belli değil. Henüz test aşamasında. Engelleme kısayoluyla ilgili bir blog gönderisinde WABetaInfo şunları söyledi:

“Küçük bir özellik olsa da sohbete girmemizi engelleyerek zamandan tasarruf etmemize yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Bu yeni fonksiyon sayesinde istenmeyen kişiler artık daha hızlı ve kolay bir şekilde engellenebiliyor. Özellikle tanımadığınız veya iletişim kurmak istemediğiniz kişilerden sık sık mesajlar alıyorsanız, bu aracın çok yardımcı olacağına inanıyoruz. Sohbet seçeneklerini ziyaret ederek bu kişileri anında engelleyebilirsiniz.”

WhatsApp'ın Görünümü Değişiyor

Zaman simgesi küçültüldü ve yeni biçimlendirilmiş WhatsApp arayüz grafiğinde dairenin içine yerleştirildi. Zamanlanmış Mesajlar için, simgenin altında "Herkes için yeni mesajlar, ek gizlilik için seçtiğiniz sürenin ardından sohbetten kaybolacaktır" metni görünür. Sohbet katılımcılarının göreceği gibi, kullanıcılar bunu açarak öğrenebilir. Zamanlanmış Mesajlar, yeni WhatsApp arayüzünün alt kısmındaki bir bölüm altında açılabilir, kapatılabilir ve daha fazla zamanlanabilir. Bir numaranın altında, WhatsApp kişilerinin Zamanlı Mesajlar işlevini açabileceğiniz yeni bir bölüm olacak. Bu alan, Zamanlanmış Mesajlar için birden çok alıcıyı etkinleştirmeyi kolaylaştıracaktır.