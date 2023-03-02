WhatsApp'ta engellendiğimi nasıl anlarım? İşte WhatsApp'ta engellendiğinizi anlamanın 5 basit yolu...

Dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına birçok uygulamada da bulunan engelleme özelliğini sunuyor. Peki WhatsApp'ta başka bir kullanıcının sizi engellediğini nasıl anlarsanız? İşte WhatsApp'tan engellendiğinizi anlamak için yapmanız gereken 5 basit şey...

Dünyanın en çok kullanılan sohbet platformları içerisinde yer alan ücretsiz mesajlaşma ve paylaşım uygulaması WhatsApp, yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına birçok özellik sunmaya devam ediyor.

Mesaj veya sesli ve görüntülü arama almak istenilmeyen kişileri engelleyebilme özelliği ise WhatsApp'ın en çok kullanılan özellikleri arasında yer almakta. Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan mobil uygulama devindeki bu özellik bir çok kişinin işine yaradığı gibi bir çok kişiyi de rahatsız ediyor.

Bu özellik sayesinde engellediğiniz kişi, sizinle hiçbir şekilde etkileşime geçemiyor ve sizi rahatsız edemiyor. Ancak WhatsApp'ın engelleme özelliği, bazı kişilerin kafasında soru işareti de oluşturabilmekte.

WhatsApp üzerinden engellenip engellenmediğini merak edenler, öğrenmek için internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapıyorlar. Bunu anlamak için belli başlı bazı ipuçları ve yöntemler bulunduğunu söylemek aslında mümkün.

Peki engellendiğinizi nasıl anlarsınız? İşte WhatsApp’ta birinin sizi engelleyip engellemediğini öğrenmenin 5 yolu

Teknoloji sitelerinde yer alan bilgilere göre WhatsApp'ta birinin sizi engelleyip engellemediğini öğrenmenin birkaç farklı yolu bulunuyor.

İşte bilmeniz gereken 5 madde;

*Sohbet penceresinde ilgili kişinin son görülme zamanını göremezsiniz.

*Aynı zamanda sizi engelleyen kişinin çevrimiçi olup olmadığını da göremezsiniz.

*İlgili kişinin profil fotoğrafında yapılan güncellemeleri göremezsiniz.

*Sizi engellemiş olan bir kişiye gönderdiğiniz mesajlarda, her zaman tek bir onay işareti gösterilir. İkinci onay işareti hiçbir zaman gösterilmez.

Bu kişiyi aramaya çalıştığınızda bağlantı kurulamaz.

Bir kişiyle ilgili olarak yukarıda belirtilen durumların tümüyle karşılaşıyorsanız söz konusu kullanıcı sizi engellemiş olabilir. Ancak başka olasılıklar da mümkün olabilir.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr