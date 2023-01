WhatsApp’ta sakın bunları yapmayın. Hesabınız devre dışı bırakılıyor

Günümüzde milyonlarca kullanıcı WhatsApp kullanıyor. Gün içerisinde cep telefonu kullanıcılarının büyük bir bölümünün günde en az 3 saat WhatsApp kullandığı tespit edildi.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada 10 bin kişi üzerinde inceleme yapıldı. 10 bin kişiden 8676'sının günde 3 saatten fazla WhatsApp kullandığı ortaya çıktı.

HESABINIZ HER AN KAPANABİLİR

WhatsApp her ne kadar hayatımızı kolaylaştırmış olsa da bazen canımızı sıkabiliyor. Hesabınız silinmez veya kapatılmaz sanıyorsanız şimdi öğrenecekleriniz sizi çok şaşırtabilir.

HESABINIZIN SİLİNMESİNE YOL AÇABİLECEK HATALAR!

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, uygulama içinde yapmamanız gereken durumları tekrar ederseniz ya da bir kez dahi yapmanız durumunda da hesabınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

1- KORSAN İÇERİK GÖNDERMEK

WhatsApp, korsan dijital içeriklerini ele almak için politikalarında değişikliğe gitti. 2 GB’a kadar olan filmler, müzikler ya da videolar genellikle uygulama sayesinde aktarılıyor. Ancak diğer türlü WhatsApp’ta film paylaşmak yasak. Bazı kullanıcılar ise bunu deniyor. Birisi size telif hakkı korunan bir film ya da ses dosyası gönderirse onu saklayabilirsiniz ancak dağıtamazsınız. Çünkü WhatsApp, paylaştıklarınıza erişebiliyor ve otomatik bir hack sistemi içeriyor. Yasadışı paylaşım yaptığınız keşfedildiği takdirde de hesabınız askıya alınabiliyor.

2- WHATSAPP’IN ÇIKARTMALARINI VE FOTOĞRAFLARINI KULLANMA

Bir paylaşımın telif hakkının korunmaması, o görseli WhatsApp için uygun yapmaz. Nedeni de şirketin düzenlemelerinin bazı görseller için geçerli olmaması oluyor. Bunlar da ırkçı ya da cinsel içerikle bağlantılı çıkartmalar ve fotoğraflardır. Bu tür fotoğrafları ve çıkartmaların kullanım amacı eğlenmek olabilir. Ancak WhatsApp’ın sahip olduğu hüküm ve koşulları neticesinde kullandığınız paylaşımlara dikkat etmekte fayda var. Aksi takdirde hesabınızın askıya alınabiliyor.

3- ÜÇÜNCÜ TARAF SÜRÜMLERİ KULLANMAYIN

WhatsApp, yalnızca Android kullanıcılarının yetkisiz sürümleri indirmesine ve kullanmasına izin veriyor. Bunlar da programı değiştirmenize ve mevcut sürümde olmayan özellikleri eklemeniz imkân tanıyor. Bu durumun oluşturduğu güvenlik riskine ek olarak platform, bu uygulamalara izin vermiyor. WhatsApp, bu aktiviteyi ciddi bir şekilde yasakladı. Ayrıca hesapların en sık banlanma nedenlerinden biri de bu. Uygulamayı indirdikten ve oturum açtıktan sonra uygulamanın sizi kaç kez uyardığına da dikkat edin. Çünkü buna bağlı olarak hesabınız geçici veya kalıcı olarak askıya alınabilir.

4- SPAM GÖNDERMEKTEN VE BİRİNİ HACKLEMEYE ÇALIŞMAYIN

Spam, bir kullanıcının reklam yapmak amacıyla aynı mesajı birkaç kişiye göndermesi oluyor. WhatsApp, “İleti özelliği” sayesinde aynı anda mesaj atabilen alıcı sayısını yalnızca beş ile sınırladı. Böylece de kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde iletişim kurmayı amaçladı. Tüm bu nedenlerden dolayı WhatsApp, farkında olmadığınız anlarda dahi sizi spam olarak işaretler. Bu durum devam ettiği takdirde de birkaç saat, gün ya da hafta geçici yasak alabilirsiniz. Ardından ise kalıcı yasak gelir.

1 MİLYON HESAP SİLİNDİ

Öte yandan vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; Geçtiğimiz ay içerisinde 1 milyon hesabın silindiği belirtiliyor. Mobil uygulama devi üstelik bu işlemi her ay değil her gün uyguluyor. Dünya genelinde her gün 50 binden fazla kullanıcının hesabının silindiği tahmin ediliyor.