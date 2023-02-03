WhatsApp'tan herkesin aklını başından alacak yeni özellik! Mesajlaşma tarih olacak...

Mesajlaşma platformu WhatsApp bir arama kısayolu üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, mesajlaşmayı ikinci plana atabilir. WABetaInfo’nun 2 Şubat tarihli paylaştığı blog yazısına göre Android 2.23.2.15 Beta sürümünde yeni bir özellik göründü. Yeni özelliğe göre rehberde yer alan bir WhatsApp kullanıcısına sadece dokunarak arama kısayolu oluşturmak mümkün olacak.

Uygulama kullanıcıları, arama kısayolu oluşturduktan sonra otomatik olarak uygulama tarafından cihazın ana ekranına eklenecek. WABetaInfo, bu özelliğin kullanıcıların zaman kazanmasına ve daha pratik olması için geliştirildiğini açıklıyor. Bu özelliğin benzeri, akıllı telefonların tamamında Favoriler ya da Hızlı Arama gibi başlıklar altında yer alıyor.

WhatsApp üzerinden yapılan bir arama için bu tarzda bir fonksiyon bulunmuyordu. Ama insanlar artık internetin olduğu her alanda özellikle de görüntülü konuşmak için büyük oranda bu uygulamayı tercih ediyor. Yenilik, şu anda test aşamasında, kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

Karakter Sayısı Artıyor

WhatsApp, ek olarak gruplar için de iki yeni özellik test ediyor. Bu özelliklere göre WhatsApp yöneticileri, grup açıklaması 512 karakterden 2048 karaktere kadar artarken grup konusu ise 25 karakterden 100 karaktere artıyor. Bu sayede kullanıcılar, daha detaylı ve özgür bir şekilde metin hazırlayabilecek.

Kaynak: teknolojioku.com