WhatsApp'tan kullanıcılarını sevindiren gelişme! Artık daha kaliteli olacak...

WhatsApp, yeni özellikler geliştirmeye devam ederken, yakın zamanda geliştirdiği bir özelliği bazı kullanıcılar tarafından hemen fark edildi. İşte WhatsApp'ın kullanıcılarını sevindiren güncelleme.

WhatsApp fotoğraf gönderme şeklinizi değiştirmeye hazırlanıyor. Hatırlarsanız Android için WhatsApp beta güncellemesi 2.21.15.7'de HD Fotoğraflar adlı yeni bir seçenek görülmüştü. WhatsApp Ayarları içerisinde yer alan bu seçenek sayesinde göndereceğiniz fotoğraflar için “otomatik”, “en iyi kalite” ve “veri tasarrufu” arasında bir kalite seçmenin mümkün olduğu keşfedilmişti. Ancak en iyi kaliteyi seçeneğini tercih etmenin kullanıcıların fotoğrafları orijinal kalitelerinde göndermelerine izin vermediği çünkü bunların yalnızca daha az sıkıştırılmış oldukları belirtilmişti. Oysa ki bazı WhatsApp kullanıcıları, uzun zamandır gönderdikleri fotoğrafların orijinal kalitede gitmesini istiyordu.

İşte Whatsapp'ın Yeni Özelliği! Üzerinde Çalışıyor

Nitekim bugün güzel bir haber geldi. WABetaInfo'ya göre, Android için WhatsApp beta güncellemesi 2.23.2.11 sayesinde, WhatsApp'ın nihayet kullanıcıların fotoğrafları orijinal kalitelerinde göndermelerine olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı keşfedildi.

Yukarıda bulunan ekran görüntüsünden de anlayabileceğiniz üzere, bu kapsamda WhatsApp fotoğraf göndermeden önceki kısma yeni bir ayar simgesi entegre etmeyi planlıyor. Bu ayar simgesi, kullanıcıların herhangi bir fotoğrafın kalitesini seçmesine olanak tanıyacak. Bu özellik sayesinde, gelecekte fotoğrafları orijinal kalitelerinde göndermek için bir seçenek belirlemek nihayet mümkün olacak.

Fotoğrafları orijinal kaliteleriyle gönderme özelliğinin henüz geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor. Özelliğin gelecekteki bir güncellemede ise kullanıma sunulması bekleniyor.

Kaynak: mynet.com