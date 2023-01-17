Cevizin en faydalı haliymiş.. Hiç dikkat etmedik. Ne büyük hata..

Cevizin asıl faydası suyundaymış. Hiç dikkat etmedik ama bakın cevizi suda bekletince vücudumuza hangi faydaları sağlıyormuş

Son dönemde doğal tarifler giderek popüler olmaya başladı. Özellikle dünyanın en faydalı gıdalarından biri olarak gösterilen cevizle ilgili bir bilgi tüm ezberleri bozdu. Cevizle yapılan bir kür en popüler kürler arasında ilk sırada yer alıyor.

CEVİZ SUYUNUN MUCİZEVİ ETKİLERİ

Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek de oldukça faydalıymış.

*Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmek mümkün olabiliyor.

FAZLALIKLARDAN DA KURTARIYOR

*İşte kilo vermeden, kolesterol dengelemeye kadar ceviz suyunun şimdiye dek duyulmamış şaşırtıcı faydaları.

*Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

*Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

HAMİLELER TÜKETEBİLİR Mİ?

*Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

*İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

*Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir.

CİLT SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

*Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır.

*Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır.

*Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.

*Kolesterolü dengeler. Bu özelliği ile kalp ve damar hastalıkları için önemli bir yardımcıdır. İçeriğindeki folik asit, bitkisel Omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalp krizi geçirme riskini de düşürür.

*Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz.

*Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz.

Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir.

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